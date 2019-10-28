Белово, Кемеровская область, 28 октября, 2019, 17:43 — ИА Регнум. В городе Белово Кемеровской области следователи назначили доследственную проверку после смерти годовалой девочки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Sledcom.ru Следственный комитет

Трагедия произошла несколько дней назад. Девочка в возрасте 1,2 годат скончалась в больнице 25 октября. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.

Установлено, что мать вместе с ребёнком ходили в гости к родственникам. Пока взрослые находились в одной комнате, ребёнок играл в другой. Когда женщина пошла к дочери, то увидела рассыпанные на полу таблетки. Мать спровоцировала у дочери рвоту и уложила её спать. К вечеру девочка почувствовала себя плохо, мать вызвала скорую помощь. В больнице врачи констатировали смерть ребёнка.

В ходе проверки действиям матери будет дана юридическая оценка.