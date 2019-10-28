Горки-9, Московская область, 28 октября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Первый вице-премьер России — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство готово реструктурировать бюджетные кредиты субъектов Федерации для наращивания ими инвестиционной активности. Об этом Силуанов заявил сегодня, 28 октября, на совещании главы правительства России Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

Дарья Драй ИА REGNUM Антон Силуанов

Напомним, что в 2020 году субъектам Федерации предстоит вернуть федеральному бюджету порядка 75 млрд рублей, которые оформлены в качестве кредитов.

Силуанов и ранее говорил о том, что правительство готово реструктурировать долги регионов федеральному бюджету, так как субъекты и РФ и так погрязли в долговых обязательствах.

Так, на 1 февраля 2019 года долг субъектов перед федеральным центром составляет 2,1 трлн рублей.