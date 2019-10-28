Мурманск, 28 октября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Структура правительства Мурманской области претерпит изменения — по решению губернатора будут созданы новые министерства, а часть ведомств, напротив, будет ликвидирована, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Андрей Чибис

Число вице-губернаторов остается прежним — глава региона сохранил за собой право иметь восемь заместителей. Первым вице-губернатором, в ведении которого будет кураторство ключевых вопросов — реализация нацпроектов и приоритетов развития — назначена Оксана Демченко, которую Чибис ранее назвал своим «боевым товарищем». Кроме того, посты заместителей займут: Ольга Кузнецова, Дмитрий Филиппов, Елена Дягилева, Оксана Астахова, Роман Дурягин, Евгений Никора и Александр Хомяков.

Еще один ключевой пост — руководителя аппарата правительства Мурманской области — Андрей Чибис отдал своему «верному другу» Надежде Аксёновой. Губернатор напомнил, что именно Аксенова является его главным помощником в последние полгода.

«Задача Надежды — перезагрузить работу аппарата правительства, сделать его, с одной стороны, жестким контролером происходящих процессов, а с другой стороны — очень доброжелательным, «френдли» (friendly (англ.) — дружелюбный, приветливый — ред.) по обеспечению деятельности органов власти: это должно быть комфортно и для тех, кто приходит туда за получением услуги, и для тех, кто там работает», — пояснил губернатор.

Комитет по культуре «вырастет» в министерство культуры, искусства и молодежной политики. Его возглавит создатель частного театра Евгений Гоман.

«Нам требуется обновление и освежение всего, что происходит с культурой и совершенно радикально необходимо перезагрузка темы молодежной политики», — заявил Чибис.

Коме того, в правительстве появится министерство цифрового развития. Деятельность министерства, как отметил глава региона, станет ключевой в развитии региональной экономики. Кто возглавит ведомство — пока неизвестно.

Министерство имущества будет упразднено — его функционал перейдет министерству экономического развития, которое возглавит Татьяна Русскова. Прежняя глава «минэка» Елена Тихонова займет должность уполномоченного по правам предпринимателей.

Глава региона также планирует сменить министра образования и науки, однако имя нового руководителя Чибис пока не назвал.