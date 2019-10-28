Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. Линда Хэмилтон призналась, что ей не нравится одна сцена фильма «Терминатор 2», которая считается культовой. Об этом 28 октября сообщил портал Digital Spy.

Цитата из к/ф «Терминатор 2: Судный день». реж. Джеймс Кэмерон. 1991. США Прощальный жест

Актриса отметила, что момент, когда Т-800 опускается в расплавленный металл, показывая палец вверх, всегда казался ей «слишком сентиментальным». «Я могу только сказать, что это не моя любимая часть фильма», — сказала Хэмилтон, добавив, что Джеймсу Кэмерону она нравилась.

Режиссёр Тим Миллер сообщил, что он солидарен с актрисой и отметил, что он спросил её об отношении к этой сцене ещё в самом начале общения.

Премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоится в России 10 октября 2019 года. В новой картине франшизы Линда Хэмилтон вернулась к роли Сары Коннор.