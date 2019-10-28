Красноярск, 28 октября, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Сто человек были эвакуированы из отеля Hilton в Красноярске из-за задымления. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Информация о задымлении поступила в региональное ведомство в 19:02 (15:02 мск). До прибытия пожарных на место происшествия из здания отеля самостоятельно эвакуировались 100 человек.

При осмотре места происшествия было обнаружено слабое задымление в районе спортзала. По предварительным данным, оно могло произойти из-за короткого замыкания в кондиционере. Открытое горение зафиксировано не было.

В настоящее время в отеле работают специалисты экстренных служб, выясняются причины и обстоятельства ЧП.

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