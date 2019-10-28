Париж, 28 октября, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду получит «Золотой мяч». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Oleg Dubyna Криштиану Роналду

По информации источника, журналисты издания France Football посетили Турин и провели встречу с представителем футболиста, а также спортивным директором «Ювентуса». Предполагается, что они договорились об интервью с Роналду, которое будет опубликовано после объявления победителя.

Напомним, «Золотой мяч» ежегодно вручается лучшему игроку мира. Новый обладатель приза будет объявлен 2 декабря в Париже. В списке претендентов значатся 30 игроков.