Ярославль, 28 октября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. Департамент туризма Ярославской области планирует провести торжественное мероприятие для мэров городов Золотого кольца за 2,5 млн рублей. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на портал госзакупок.

Wikimedia.com Ростовский кремль

Мероприятие пройдёт в ноябре 2019 года в Ростове Великом в рамках Дня рождения туристического маршрута «Золотое кольцо». Для мэров устроят деловой завтрак на 20 человек, рабочее совещание и торжественный прием.

«Торжественный приём с организацией питания» пройдёт в Ростовском кремле. Сценарий предусматривает наличие велком-зоны, меню которой должно включать не менее трёх видов закусок (выход не менее 300 гр/чел) и трёх видов аперитивов (не менее 150 мл/чел.), отражающих локальные гастрономические бренды. Меню торжественного приёма в основном помещении должно включать: холодные и горячие закуски не менее шести видов (выход не менее 600 гр/чел.), горячие блюда не менее двух видов на выбор (выход каждого не менее 350 гр/чел.), не менее двух десертов (выход каждого не менее 100 гр/чел.), напитки не менее восьми видов (выход каждого не менее 400 мл/чел.), в том числе не менее четырёх видов алкогольных (вино сухое красное и белое с наименованием по происхождению, крепкие алкогольные напитки по согласованию с заказчиком).

Меню должно быть составлено из продуктов и блюд, приготовленных по рецептам, соответствующих городам Золотого Кольца таким образом, чтобы каждый из 9 городов был представлен хотя бы одной позицией в меню.

Гостям подарят сувениры: 200 флешек в виде браслета, дизайнерские кружки из керамики со вставками из специально обработанного природного материала, зонты, платки шейные, твилли, паше, набор для путешествий из шейной подушки и маски для сна.

Финансироваться торжественный приём будет из бюджета Ярославской области.