Киев, 28 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Сегодня, 28 октября, на торжественных мероприятиях в Киеве украинские политики Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и другие представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель политсовета партии Виктор Медведчук поблагодарил ветеранов, поздравил их и всех украинцев с праздником, 75-ой годовщину освобождения от нацистов.

«Очень бы хотелось действительно к этому юбилею закончить боевые действия и установить мир, но, к сожалению, сегодня складывается ситуация так, что поднимают голову представители различных течений неонацизма, реваншизма, национал-радикалов, которые пытаются переписать историю, которые пытаются отменить все то, что было светлым, все то, что сохранило нашу страну», — сказал он в своем комментарии.

«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб за освобождение Украины, мы в неоплатном долгу перед ветеранами. Мы должны сделать все (это касается нашей партии), чтобы идея неонацизма, которую, к сожалению, пытаются сегодня протолкнуть в качестве в том числе и национальной идеи, никогда не господствовала в нашей стране», — отметил Виктор Медведчук, добавив, что вооруженный конфликт, который продолжается в настоящий момент в Донбассе, является самым затяжным, самым масштабным и самым кровопролитным после окончания Великой Отечественной войны, после окончания Второй мировой войны в Европе, и с ним необходимо покончить.

Памятные мероприятия, посвященные 75-летию освобождения Украины от фашистских захватчиков, «Оппозиционная платформа — За жизнь» проводит по всей стране.

В заявлении партии, приуроченном к этому событию, говорится, что политическая сила требует от нынешней киевской власти не допустить превращения Украины в государство, в котором радикализм, ксенофобия и неонацизм возводятся в ранг национальной идеи.

«Мы призываем президента Зеленского проявить свою принципиальную позицию. Тестом на демократию и приверженность европейским ценностям для новой власти станет голосование Украины в Генассамблее ООН относительно резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». От того, проголосует Украина совместно с европейскими государствами за резолюцию, призывающую не допустить героизации нацизма, зависит не только репутация новой власти, но и международный имидж нашей страны», — отмечается в обращении.