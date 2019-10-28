Санкт-Петербург, 28 октября, 2019, 16:50 — ИА Регнум. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин выступил против наращивания госдолга Петербурга в ближайшей перспективе, несмотря на текущие выгодные процентные ставки.

Gov.spb.ru Евгений Елин

Напомним, более «мягкую позицию» по долговому вопросу предлагал занять вице-губернатор Эдуард Батанов на совещании в Смольном 28 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас главная проблема не в том, что нет денег или они слишком дорогие, а у нас нет проектов, в достаточной степени подготовленных к инвестициям. Мы должны точно понимать, что те средства, которые мы привлекаем, действительно идут на развитие субъекта, а не просто проели деньги, всё это кончилось ничем, и повесили долг на будущее поколение. Обсуждать имеет смысл, уходить в долги или нет, после того, как будут подготовлены и обсчитаны проекты с понятной экономической эффективностью», — заявил Евгений Елин.

Отметим, ранее об отсутствии внятных проектных проработок, в частности, в сфере строительства метрополитена говорил и бывший вице-губернатор Игорь Албин, назвавший это основной причиной отставания строительства городской подземки.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил обсудить эту тему подробнее позже. «Мы договорились с вами, если будем заимствовать, то безусловно только на развитие. Надо быть здесь внимательными, ещё на эту тему поговорим», — сказал Беглов.

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Добавим, согласно предложенному проекту бюджета на 2020 год, дефицит городской казны составит около 35,3 млрд рублей при расходах чуть более 700 млрд рублей.