Москва, 28 октября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

В ходе разговора лидеры двух стран сошлись во мнении, что выполнение положений принятого Россией и Турцией меморандума послужит стабилизации обстановки на северо-востоке Сирийской Арабской Республики и продвижению межсирийского политического процесса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция провела военную операцию на северо-востоке против сирийских курдов. Только России дипломатическими усилиями удалось сдержать турецкую агрессию и договориться с Анкарой о нормализации обстановки на северо-востоке Сирии.