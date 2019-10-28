Сухум, 28 октября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. В заседании правительства Абхазии было принято постановление «О заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года», согласно которому устанавливаются предельные (минимальные) цены на цитрусовые плоды урожая 2019 года, реализуемые государственными предприятиями. Об этом сообщает информагентство «Апсныпресс».

Кабинетом министров установлены следующие минимальные цены: 19,5 руб. за 1 кг мандаринов и апельсинов, 20 руб. за 1 кг лимонов, 5 руб. за 1 кг нестандартных плодов.

Министерству сельского хозяйства, администрациям районов, согласно постановлению, предписано принять необходимые меры по своевременной заготовке и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года государственными предприятиями и населением. Контроль за исполнением постановления возложен на министерство сельского хозяйства республики.