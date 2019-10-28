Медики Латвии не получат доплат даже при роспуске парламента — политик
Рига, 28 октября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Латвийские врачи могут не рассчитывать на значительное повышение зарплат в 2020 году, даже если добьются роспуска парламента, заявил в эфире латвийского радио глава Национального объединения Райвис Дзинтарс, сообщает сегодня, 28 октября, портал латвийского общественного вещателя LSM.
Так политик отреагировал на ультиматум латвийского профсоюза врачей, которые обвинили власти в невыполнении ранее достигнутых договорённостей зарезервировать в бюджете 2020 года средства для повышения зарплат медиков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода договорились провести две волны протестов из-за отказа властей повысить зарплаты врачам. После этого начнётся сбор подписей для роспуска парламента.