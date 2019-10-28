Бишкек, 28 октября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Сейчас в Киргизии коммерческие потребители и организации платят 2,16 сома (1,98 рубля) за киловатт-час электроэнергии, а население, при непревышении лимита — 0,77 сома (0,7 рубля). Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил депутат Сайдулла Нышанов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По его словам, для того, чтобы энергетики получали доход нужно принять единый тариф.

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Также парламентарий упомянул о том, что республика получила в виде кредитов 124 млрд сомов (113,6 млрд рублей), из которых 104 млрд сомов (95,3 млрд рублей) направлено в сферу энергетики.

В свою очередь министр экономики Санжар Мукамбетов сообщил о том, что в сферу энергетики Киргизии привлекается $2 млрд 147 млн (137,4 млрд рублей).

«Необходимо решить вопрос с тарифом, поступают предложения по его уточнению. Мы должны выбрать оптимальный вариант», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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