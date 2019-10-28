Во фракции Порошенко призвали попросить у НАТО план действий для Украины
Киев, 28 октября, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко считает, что Германия и Франция делают «огромную историческую ошибку», не желая предоставлять Украине План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом Геращенко заявила 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады.
Она также призвала Верховную раду принять очередное обращение к НАТО с просьбой предоставить Украине ПДЧ.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году Украина уже подала заявку на получение ПДЧ. Тем не менее, Североатлантический альянс так и не дал Украине ПДЧ. В октябре 2019 года вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эта заявка остаётся действующей как с точки зрения правительства Украины, так и с точки зрения Североатлантического альянса.