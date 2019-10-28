* игиловцев — запрещённая в России организация

Анкара, 28 октября, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу провел совместную со своим коллегой из Гвинеи-Бисау Сьюзи Карлой Барбозой пресс-конференцию, на которой заявил: «Борьба Турции с террористическими организациями ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны будет продолжена».

(сс) Kurdishstruggle Курды

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «Появляются ощущения, что боевики Отрядов народной обороны освободили игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за деньги, представив поводом для этого нашу операцию «Источник мира». Мы следим за этими сообщениями и исследуем ситуацию. От террористической организации иного нельзя и ждать».

Министр добавил: «Если террористы не покинут район проведения операции «Источник мира», мы их зачистим. В этом смысле тот факт, что мы приостановили операцию, вовсе не означает, что мы ничего не сможем предпринять против оставшихся там террористов. Мы присутствуем в поле, там наши военные, никто не ушел».