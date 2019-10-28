Москва, 28 октября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Новая картина аниме-режиссёра Макото Синкая выйдет на большие экраны в 2022 году. Об этом он 29 октября сообщил в интервью журналистам.

Цитата из аниме «Дитя погоды». реж. Макото Синкай. 2019. Япония Солнце

Аниматор сказал, что если бы он выпускал фильм раз в три года, то это было бы «замечательно». Во время интервью корреспондентам ТАСС он отметил, что в своей работе он планирует ориентироваться на 2022 год. Впоследствии, общаясь с публикой, Синкай пообещал поклонникам, что они смогут посмотеть его новый аниме-фильм через три года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что новый фильм Макото Синкая «Дитя погоды» будет участвовать в конкурсе на премию «Оскар». Картина будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».