Верховную Раду призвали принять постановление о разведении войск в Донбассе
Киев, 28 октября, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Украинские националистические силы, которые не попали в парламент, пытаются сорвать процесс разведения войск на востоке Украины. Об этом 28 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.
Он призвал Раду принять постановление о разведении войск в Донбассе, чтобы ускорить реализацию мирных инициатив.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября президент Зеленский посетил Золотое, где провел встречу с представителями радикальных организаций. Примечательно, что вооруженные националисты разместились в одном из частных домов, в жилом поселке. Местные жители требуют, чтобы радикалы покинули их населенный пункт и не подвергли их жизни опасности из-за участившихся обстрелов. После визита Зеленского они сдали силовикам оружие, но не покинули Золотое под предлогом защиты местного населения.