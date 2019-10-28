Дубай, ОАЭ, 18 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 33-я ракетка мира Мирра Андреева, проиграла американке Питон Стирнс в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча продолжалась 1 час 54 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:2, 1:6.

ТАСС/EPA/MAST IRHAM Мирра Андреева

16-летняя Андреева один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. На счету её соперницы три эйса, пять ошибок на подаче и пять реализованных брейков из 13.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Андреева дошла до 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где проиграла 11-й ракетке мира Барборе Крейчиковой. Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты и завершилась в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

До этого она одержала волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). В решающем сете она уступала со счетом 1:5, но дважды не дала Парри подать на матч, а также отыграла матчбол на своей подаче.

Во втором круге Андреева разгромила представительницу Туниса, шестую ракетку мира Онс Жабер со счётом 6:0, 6:2. До этого в первом круге она одержала победу над американкой Бернардой Перой со счётом 7:5, 6:2.