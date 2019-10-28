Цхинвал, 28 октября, 2019, 15:35 — ИА Регнум. 28 октября состоялось второе заседание бюджетной комиссии правительства Южной Осетии по обсуждению госбюджета на 2020 год. Как заявил председатель правительства Эрик Пухаев, в новом бюджете, в первую очередь, будут отражены социальные направления жизнедеятельности республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Южной Осетии.

ИА REGNUM Южная Осетия

В работе заседания приняли участие руководитель аппарата правительства Олег Гаглоев, председатель контрольно-счетной палаты Геннадий Габараев, члены правительства, представители парламента республики.

Как отметил Пухаев, прежде чем проект госбюжета будет вынесен на заседание правительства, необходимо детально обсудить все статьи расходов таким образом, чтобы были учтены приоритетные потребности бюджетной сферы. По словам премьера, в государственном бюджете республики на 2020 год в первую очередь будут отражены социальные направления жизнедеятельности республики.

Министр финансов Аза Хабалова обратила внимание членов правительства на необходимость предоставления регулярных отчетов по расходованию средств из резервного фонда правительства.

В ходе заседания также обсуждались вопросы увеличения доходов госбюджета, оптимизации расходов, привлечения в государственный и реальный секторы экономики дополнительных средств, сокращения дефицита.