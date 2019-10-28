Свыше 233 тысяч заявок подано на конкурс «Лидеры России 2020»
Москва, 28 октября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. 233 830 заявок поступило из всех регионов России и 68 стран мира на конкурс управленцев «Лидеры России 2020» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
Заявочная кампания завершилась 27 октября в 23:59.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2019 года президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал запуск третьего сезона конкурса управленцев «Лидеры России» 2019−2020 гг. Старт заявочной кампании был дан в рамках первого заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», который прошел в Сочи в образовательном центре «Сириус».
Рейтинг активности федеральных округов по числу поданных от населения заявок: на первом месте — Центральный (34,94%), на втором — Приволжский (17,94%), на третьем — Северо-Западный (12,55%) федеральные округа. Затем следуют Уральский (9,25%), Сибирский (9,01%), Южный (8,61%) округа. Замыкают Дальневосточный (4,12%), и Северо-Кавказский (3,56%) федеральные округа.
Алексей Комиссаров отметил, что в топ-10 регионов по количеству регистраций в этом году вошли: Москва (45 275 заявок), Санкт-Петербург (18 513), Московская область (13 982), Свердловская область (7 632), Краснодарский край (7 182), Самарская область (6 680), Республика Татарстан (6 402), Нижегородская область (5 895), Республика Башкортостан (5 832) и Ростовская область (5 680).
Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» — более 61 тысячи регистраций.
На втором месте по количеству заявок — специализация «Наука» (22 272 заявки).
Третье место по числу поступивших заявок заняла специализация «Здравоохранение"(9 745 регистраций).
Наибольшее количество участников, имеющих учёные степени, зарегистрировалось в специализацию «Наука»: 24,2% кандидатов наук и 3% докторов наук. В специализации «Здравоохранение» — 10,7% кандидатов наук и 1,8% докторов наук. В специализации «Финансы и технологии» — 4,3% кандидатов наук и 0,2% докторов наук. На общий конкурс заявились 5,9% кандидатов наук и 0,5% докторов наук.
В третьем сезоне конкурса «Лидеры России» произошло изменение возрастного состава участников. Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет — 52,5%, от 25 до 35 лет — 41,7%, старше 50 лет — 3,2%, до 25 лет — 2,6%.
Алексей Комиссаров подчеркнул, что также в третьем сезоне произошел существенный рост количества заявок от женщин. В прошлом году от них поступило 24% заявок, в 2019 году уже 28%.
«В категории «Опыт управления» большинство заявок (по 34%) пришло от конкурсантов со стажем работы в управлении от 5 до 10 лет и от 2 до 5 лет. Чуть меньше заявок с опытом управления более 10 лет — 24% зарегистрированных. С опытом управления до 2 лет — 8% заявок», — добавил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.
По отраслям, в которых сейчас работают участники, лидером стала сферы строительства (8%), образования (7,2%) и государственной службы (6,6%). Далее по результатам статистики следуют такие отрасли, как информационные технологии (5,4%), здравоохранение (5,1%), банки и страхование (5,1%), энергетика (5,0%), оптовая торговля (4,5%), транспорт и логистика (4,5%). Меньше всего регистраций от отраслей: машиностроение, ЖКХ, ритейл, консалтинг, добыча полезных ископаемых.
Принять участие в конкурсе «Лидеры России», как и в прошлом году, могут жители не только России, но и других стран. Единственное ограничение — это владение русским языком. В этом году на конкурс заявились участники из 68 стран мира. Самыми активными стали конкурсанты из Украины — 659 заявок, Белоруссии — 501, Казахстана — 417, Узбекистана — 152, Латвии — 76.
Победители конкурсаполучат образовательный грант в миллион рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.
28 октября в личных кабинетах участников открылась демо-версия первого теста — интеллектуальных способностей. Время на прохождение всех тестов строго регламентировано.
Для оценки потенциала участников в дистанционном этапе используются тесты, разбитые на следующие блоки: 28−30 октября — тест интеллектуальных способностей (вербальные способности, числовые способности, абстрактное мышление); 4−7 ноября — тест общих знаний (география, история, культура, литература, обществознание); 8−10 ноября — тест умственной работоспособности и стрессоустойчивости; 18−20 ноября — тест управленческого потенциала; 25−27 ноября — тест управленческой готовности.
Участники, решившие пройти отбор по специализациям, на дистанционном этапе проходят дополнительно тесты по выбранным направлениям.