Кампала, 28 октября, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Управление по охране дикой природы Уганды (UWA) планирует перевезти 15 жирафов из национального парка Мерчисон Фолс в заповедник Пиан Упе в субрегионе Карамоджа. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

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Менеджер по коммуникациям UWA Башир Ханги заявил, что это будет сделано в рамках одной из стратегий обеспечения более широкого ареала распространения жирафов в целях сохранения и обеспечения выживания этого исчезающего вида.

«Мы начали процесс переселения 15 жирафов в заповедник Пиан Упе из национального парка Мерчисон Фолс. Это одна из наших стратегий увеличения распространенности данного вида», — сказал он.

Ханги добавил, что этот шаг был также направлен на увеличение разнообразия видов в Пиан Упе, что в конечном итоге повысит интерес туристов к этому заповеднику. Ожидается, что перемещение займет три недели, и в настоящее время проводится первая фаза — отлов.

«На данный момент мы отловили около шести особей, их поместили в хозяйственные помещения, где они ожидают доставки в их новый дом», — сказал он.

Это не первый случай, когда Управление дикой природы Уганды перемещает жирафов. В августе 2017 года в стране была успешно осуществлена перевозка 19 жирафов (13 самок и 6 самцов) с северного берега национального парка Мерчисон Фоллс на Южный берег заповедника. Две самки также были перемещены в образовательный центр по охране дикой природы Уганды (UWEC), в Энтеббе, в целях проведения просветительской работы.

В августе 2018 года UWA совместно с Фондом охраны жирафов перевезли 15 жирафов в национальный парк долины Кидепо. В июне 2019 года 15 жирафов были перемещены из национального парка Мерчисон Фоллс в северной части Уганды в национальный парк озера Мбуро в западной части страны.

По оценкам экспертов, редкого подвида жирафа Ротшильда осталось не более 1600 особей в мире, 700 из которых содержатся в неволе, а большинство обитающих в дикой природе особей проживает в Уганде.