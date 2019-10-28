Челябинск, 28 октября, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В Челябинске разрешили продать 17,4 тонны киви, заражённого тутовой щитовкой. Продукция поступила из Ирана, сообщает пресс-служба областного Россельхознадзора.

Киви

Специалисты выяснили, что тутовая щитовка опасна только с посадочным материалом. В плодах она не представляет опасности для человека.

В связи с этим Россельхознадзор разрешил продавать эту продукцию. Впрочем, перед употреблением плоды рекомендуют тщательно вымыть.