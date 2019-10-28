Цхинвал, 28 октября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Пропавший леопард Эльбрус, возможно, выжил и находится на южном склоне Кавказского хребта. Из Южной Осетии поступила информация о том, что недалеко от села Цорбис егерь заметил следы большой кошки и животное, напоминающее леопарда. Есть вероятность, что это Эльбрус — одна из двух особей переднеазиатского леопарда, привезённых из Сочинского центра разведения леопардов. Об этом 28 октября сообщает информагентство «Рес».

Переднеазиатский леопард

Как сообщало ранее ИА REGNUM, двух переднеазиатских леопардов Эльбруса и Волну выпустили в нацпарке Северной Осетии «Алания» в июле 2018 года. Судя по показаниям GPS-ошейника, Эльбрус перешёл на территорию Южной Осетии, но в декабре 2018 года сигнал от ошейника перестал менять местоположение. Учеными были проведены три поисковые экспедиции, но найти леопарда так и не удалось.