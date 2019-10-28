Псков, 28 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Последствия урагана в Пскове устраняются максимально оперативно: поваленные штормовым ветром деревья, баннеры, рекламные вывески уже убраны, мелкий мусор обещать убрать в течение двух дней. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, об этом заявил председатель комитета ГО и ЧС городской администрации Владимир Воробьев на совещании по ликвидации последствий стихии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«В целом ситуация стабильная, чрезвычайных происшествий не наблюдается, последствия урагана устраняются максимально оперативно, поэтому в течение двух дней город придет в обычный ритм жизни», — заявил Владимир Воробьев.

Ремонтные бригады энергетиков продолжают работы по восстановлению электроснабжения в ряде городских районов — в основном, повреждения коснулись частного сектора.

Ранее власти Пскова сообщили о двух пострадавших в результате разгула стихии.