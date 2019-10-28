Киев, 28 октября, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о передаче Фонду госимущества (ФГИ) пяти предприятий, среди которых, в частности, отель «Днипро», предприятия «Центрсервис» и «Технобуд», сообщили 28 октября «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам руководителя офиса президента Юлии Ковалив, в будущем будут приватизированы ещё девять объектов.

«Следующие девять объектов — это: гостиница «Украина», комплекс «Пуща-Водица», «Конча-Заспа», ликёро-водочный завод, а также другие предприятия, которые в течение следующих 3−4 месяцев также будут переданы в Фонд госимущества на приватизацию», — рассказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала Зеленского заблокировать распродажу госимущества, поскольку это, по её мнению, угрожает существованию Украины.

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