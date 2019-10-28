Сухум, 28 октября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. 28 октября в заседании кабинета министров Абхазии одобрен проект закона «О Республиканском бюджете на 2020 год». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

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Согласно документу, доходы государственного бюджета Абхазии должны составить 10 257 013,7 тыс. рублей, расходы — 10 510 690,7 тыс. рублей, дефицит госбюджета — 253 677,0 тыс. рублей.

В структуре доходов республиканского бюджета на 2020 год прогнозируется поступление собственных доходов в сумме 3 368 855,6 тыс. рублей, в том числе, налоговых доходов — в сумме 1 977 353,8 тыс. рублей, неналоговых доходов — 1 391 501,8 тыс. рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 746 629,7 тыс. рублей, в том числе, финансовая помощь России в целях социально-экономического развития — 3 246 629,7 тыс. рублей и финансовая помощь РФ в целях бюджетных инвестиций — 1 500 000,0 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом уменьшение доходов финансовой помощи составит 83 430,3 тыс. рублей. Рост собственных доходов госбюджета прогнозируется в объеме 87 616,9 тыс. рублей, или 2,7% по сравнению с 2019 годом.