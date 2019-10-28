Казань, 28 октября, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Более 6 тыс. человек в Татарии остались без света из-за повреждения линий электропередач порывами ветра. Об этом сообщает ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ.

ЛЭП

По данным САЦ, происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ с 11:45 мск.

Без света остались жители Зеленодольского и Высокогорного районов, а также Казани — всего 5850 человек.

Силами 14 бригад в составе 42 человек и 14 единиц техники ведутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее повреждения электросетей произошли в связи с порывистым ветром в 11 районах Кировской области. Сейчас неблагоприятные погодные условия прогнозируются в Марий Эл, Пермском крае, Чувашии, Ульяновской и Оренбургской областях.