Москва, 28 октября, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Позиция Кремля в отношении референдума по вопросу об эвтаназии не сформулирована. Об этом сказал 28 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о недавнем заявлении министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.

Medodedentista.com.br Эвтаназия

«В Кремле нет никакой позиции по этой теме. Мне неизвестно о каких-то сформулированных рекомендациях, которые поступали бы от правительства на этот счет», — сказал представитель Кремля.

Напомним, 28 октября «Комсомольская правда» опубликовала интервью со Скворцовой, где она назвала вопрос о праве на эвтаназию достаточно сложным. Министр подчеркнула, что в странах, где подобное нововведение уже действует, замечены злоупотребления данным правом. Она отметила, что вопрос об узаконивании эвтаназии обычно решается на референдуме.