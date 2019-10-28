Москва, 28 октября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Учебный курс для повышения квалификации глав атомных городов России разработали специалисты Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба вуза.

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Обучение 25 человек началось на прошлой неделе — в течение трёх дней они с головой погрузились и прошли программу повышения квалификации на тему «Основы управления в условиях цифровой экономики».

Как пояснил доктор политических наук, директор департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин, задача проекта заключается «в серьёзном повышении уровня компетенций» тех людей, которые отвечают за атомные города.

«Мы понимаем, что в текучке вопросов, которые приходится решать вам, вашим сотрудникам, вашим командам довольно сложно смотреть вперёд на много лет. Для того, чтобы облегчить вам задачу, мы собрали учебный курс», — отметил спикер.

Отмечается, что структура учебной программы, которую предстоит освоить менеджерам атомных городов, включает управление умным городом, управление социальными рисками цифровой трансформации, управление инновациями и прорывными изменениями, лидерство в условиях цифровизации и другие — всего более 10 разделов.

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