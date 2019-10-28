Москва, 28 октября, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Министерством обороны России принято решение о взятии на вооружение пистолета «Удав». В данном вопросе осталась одна формальность — должен выйти соответствующий приказ министра обороны РФ, пишет газета «Известия».

Пистолет «Удав»

Данный пистолет разработан Центральным институтом точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Главным конструктором является Александр Борисов. ИА REGNUM ранее сообщало об успешных испытаниях пистолета «Удав» в войсках.

«Удав» — это самозарядный пистолет. Его калибр составляет 9 мм. В пистолете используется мощный патрон 9×21 мм. Ёмкость магазина — 18 патронов. Для этого оружия разработан как дозвуковой (бесшумный) патрон, так и сверхзвуковой. Сверхзвуковой патрон повышенной пробиваемости с расстояния несколько десятков шагов уверенно пробивает бронежилет второго класса. При использовании бесшумных боеприпасов также используется глушитель.

При испытаниях была особо отмечена высокая кучность пистолета «Удав»: на дальности в 25 метров радиус разброса пуль не превысил три сантиметра, что на один сантиметр лучше техтребований к оружию со стороны минобороны РФ.

Хороший стрелок из «Удава» способен на дальности 300 метров поразить ростовую мишень. А на дальность до 100 метров возможно поражать цели прямым выстрелом, так как падение пули на этом расстоянии составляет всего 10−15 сантиметров.