Зарайск, Московская область, 28 октября, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Подмосковье третьекурсник, подозреваемый в подготовке массового убийства в зарайском филиале Луховицкого аграрно-промышленного техникума, по решению Зарайского суда останется в СИЗО до 23 декабря. Об этом 28 октября сообщает РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По предварительным данным, 18-летний студент техникума Борис Банин приобрел пистолет Макарова, планируя устроить расправу над однокурсниками. В случае доказательства вины подогреваемого, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с министерством внутренних дел задержали студента филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума, который подозревается в подготовке массового убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума.