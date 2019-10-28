Тверь, 28 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя на вертолёте МЧС совершает облёт территорий региона, которые в ночь с 27 на 28 октября пострадали от непогоды, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Также вместе с губернатором территории осматривают начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян и заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя совершает облёт территорий Тверской области

Глава региона осмотрит территории Вышневолоцкого городского округа, Бежецкого района. В частности, Игорь Руденя посетит Вышневолоцкую и Бежецкую центральные районные больницы, жилой дом по ул. Центральная в Вышнем Волочке и другие объекты.

Между тем, в регионе продолжают восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, нарушенное стихией. Возобновлено энергоснабжение центров питания на 110 кВ Бежецкого, Максатихинского, Селижаровского районов, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов. Идет подключение потребителей. Всего в регионе на аварийно-восстановительных работах задействовано более 120 бригад энергетиков, 90 бригад привлечены из других филиалов «Россети Центр».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор дал поручение подключить к резервным источникам питания учреждения социальной сферы, а также обеспечить восстановление зданий учреждений социального сектора, поврежденных из-за непогоды. В регионе создан оперативный штаб, в который вошли начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, министр энергетики и ЖКХ региона Александр Цветков, заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Тверьэнерго» Манвел Мажонц, руководители областных министерств и ведомств. В регионе действует круглосуточная «горячая линия» МЧС (4822) 39−09−82.