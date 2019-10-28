Власти Индии согласились допустить делегацию ЕС в штат Джамму и Кашмир
Нью-Дели, 28 октября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Власти Индии приняли решение разрешить делегации Евросоюза совершить краткосрочный визит в штат Джамму и Кашмир, об этом 28 октября сообщает индийское информационное агентство ANI.
(сс) _paVan_
Кашмир
Разрешение было получено после встречи политиков содружества с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Брюссель выразил озабоченность состоянием прав человека в регионе.
Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Индии приняли решение лишить особого статуса штат Джамму и Кашмир, что вызвало серьезные возмущения среди международного сообщества.
Наибольшее раздражение данным фактом высказал Пакистан, власти которого оспаривают принадлежность региона к Индии.