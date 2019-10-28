Москва, 28 октября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. Регионы России очень сильно отличаются по многим экономическим ситуациям. Но многие показатели имеют в основном очень чёткую прямую или обратную зависимость, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

«Так, если сравнить показатели безработицы с уровнем доходов регионов, то прослеживается обратная зависимость, чем выше уровень доходов населения региона, тем ниже уровень безработицы.

«Традиционно в таких регионах, как Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Москва и Московская область, Санкт-Петербург, где самый высокий уровень доходов, уровень безработицы не превышает 3% (по данным выборочных обследований за последние два года).

Если сравнивать уровень безработицы по регионам со средним уровнем безработицы в целом в РФ, то стоит отметить, что во многих регионах, где активно привлекаются инвестиции, создаются рабочие места и где даже не такой уровень доходов, как в регионах-лидерах, уровень безработицы ниже среднероссийского. К таким регионам можно отнести Белгородскую область, Калужскую область и Татарию.

Среди федеральных округов лидером по самому низкому уровню безработицы является Центральный ФО (2,9% по итогам 2018 г.) и Северо-Западный ФО (3,9%). Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Северо-Кавказском (10,5%) и Сибирском ФО (6,4%).

Стоит отметить, что самый низкий уровень безработицы (Москва — 1,2%) отличается от самого высокого (Республика Ингушетия — 26,3%) больше чем в 20 раз. Это означает, что регионы очень сильно отличаются по уровню жизни и по возможности трудоустройства.

Конечно, очень важно решать проблемы уровня безработицы не только с экономической точки зрения (для повышения уровня жизни, экономического роста), но и социальной точки зрения (рост социальной напряжённости, рост заболеваемости, снижение трудового потенциала)», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, регионом с самой низкой безработицей (1,3%) является Москва, с самым высоким уровнем безработицы — Ингушетия (26,2%).

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