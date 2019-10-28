Токио, 28 октября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Американский гольфист Тайгер Вудс повторил рекорд по количеству выигранных турниров. Об этом сообщает Associated Press.

KA Sports Photos Тайгер Вудс

Вудс одержал победу на турнире Zozo Championship в Японии. Эта победа стала для него 82-й в карьере.

По количеству титулов Вудс догнал рекордсмена СэмаСнида, который выступал с 1934 по 1987 год.

Напомним, Вудс выступает в туре с 1996 года. В его активе 15 титулов на мэйджорах.

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