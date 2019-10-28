Красногорск, 28 октября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. В Подмосковье уборочная техника готова к зимнему периоду на 97%. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Уборка снега

За шесть лет в рамках областной программы в регионе закупили 1304 единиц уборочной техники. Всего к началу сезону подготовили 1825 единицы спецтехники, 1795 машин оборудованы блоками ГЛОНАСС.

Для уборки снега также планируют использовать 1209 средств малой механизации и 34 тыс. штук щёточного оборудования. За содержанием территорий зимой будут следить 18 489 дворников.

Для борьбы с гололедом приготовили 145,2 тыс. тонн противогололедных материалов. Общая площадь мест для вывоза снега составляет 12,3 млн кубических метров.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области с начала 2019 года устранили свыше 9 тыс. нарушений норм порядка и благоустройства.