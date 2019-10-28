Киев, 28 октября, 2019, 13:51 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Украины с 75-й годовщиной освобождения от нацизма без чёткого указания армии-освободительницы. Сообщение опубликовано 28 октября на официальной странице Зеленского в социальной сети Facebook.

Жители одного из украинских сел встречают советских воинов, освободивших их от гитлеровской оккупации

Президент Украины выразил благодарность «солдатам и офицерам, партизанам и подпольщикам, участникам национально-освободительного движения, движения сопротивления, гражданским, взрослым и детям, молодёжи и людям почтенного возраста — всем, кто самоотверженно боролся с врагом на фронтах и в тылу».

При этом он не упомянул конкретную армию, освободившую Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины выпустил юбилейную монету, на которой в числе «освободителей» Украины изображён боевик прогитлеровской организации ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Члены данного формирования активно участвовали в уничтожении еврейского и польского населения Западной Украины в годы Великой Отечественной войны.