Москва, 28 октября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Российские вузы — участники программы повышения конкурентоспособности — в 2020 году получат порядка 10 млрд рублей на свою деятельность, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

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Вопрос о финансировании вузов рассматривался на совете Проекта 5−100 в минувшую субботу. В мероприятии приняла участие вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.

Отмечается, что государственная поддержка в следующем году будет оказана 21 учебным заведениям: по 900 млн рублей получат участники первой группы, 450 млн — второй, и 120−130 млн — третьей группы.

Задачи 10-миллиардного вливания — рост позиций в международных рейтингах, увеличение показателей научно-образовательной работы и достижение высокой оценки на совете проекта.

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