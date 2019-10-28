Минск, 28 октября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Официальный Минск не получит седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Об этом говорится вопубликованном 28 октября заявлении представителя ЕАБР (распорядителя средств ЕФСР).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Период доступности средств финансового кредита из средств ЕФСР Республике Беларусь истек 30 июня 2019 года, и с вопросом о его дальнейшем продлении Минфин РБ к Управляющему не обращался. С учетом этого дискуссии по вопросу седьмого транша не имеют юридической почвы», — сказано в заявлении представителя банка.

Напомним, кредит в объёме $2 млрд был выделен под реформирование белорусской экономики. Руководство Белоруссии систематически срывало отчётность по условиям кредитования, однако успело получить $1,8 млрд от ЕФСР.

Минфин Белоруссии 25 октября проинформировал о прекращении переговоров с Москвой о получении российского кредита в $600 млн, заявив о намерении получить до конца года $500 млн от Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на самом деле переговоры продолжаются.

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