Москва, 28 октября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Торговый сбор в Москве ввели не ради пополнения бюджета, а ради легализации бизнеса. Об этом 28 октября заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

Во время дискуссии депутат законодательного собрания столицы Михаил Тимонов обратил внимание на то, что введение этого сбора пополнило бюджет всего на 7 млрд рублей, что составляет всего полпроцента от доходной части московской казны. При этом предприниматели сильно страдают от него, заявил депутат, после чего поинтересовался не целесообразно ли отменить этот сбор.

«Введение торгового сбора у нас не имело цели существенного пополнения казны. Вы правильно отметили: поступления по нему — 7 млрд рублей, это меньше 0,5%. Он вводился в рамках легализации теневого бизнеса, чтобы создать равные условия для бизнеса, который платил налоги и не платил налоги. Согласно результатам анализа, для 90% торговых предприятий вообще не повлиял на работу. Налоговая нагрузка возросла для тех, кто раньше не платил налоги. Цель введения налогового сбора — не пополнение казны, а создание справедливого налогообложения для субъектов торговли», — сказала Зяббарова.