Луганск, 28 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Боевики радикальных организаций явно диктуют условия президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил 28 октября глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

Политик прокомментировал недавние «переговоры» Зеленского с участниками незаконных вооружённых формирований.

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«Со стороны возникает ощущение, что Зеленскому пока, как минимум, не удаётся угомонить переживающих период второй молодости националистов… Хотя для такой страны, как Украина, это дикость — маленькая группа фашистов фактически диктует свои правила игры президенту», — отметил он.

Пасечник напомнил, что существует чёткий план по достижению мира в Донбассе, и все попытки Украины его не выполнить, вызывают сомнения в адекватности или желании украинской стороны следовать предыдущим договорённостям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР назвал количество жителей ЛНР, получивших российское гражданство.

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