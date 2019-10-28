Зеленскому не удаётся угомонить националистов — глава ЛНР
Луганск, 28 октября, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Боевики радикальных организаций явно диктуют условия президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил 28 октября глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью «РИА Новости».
Политик прокомментировал недавние «переговоры» Зеленского с участниками незаконных вооружённых формирований.
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Пасечник напомнил, что существует чёткий план по достижению мира в Донбассе, и все попытки Украины его не выполнить, вызывают сомнения в адекватности или желании украинской стороны следовать предыдущим договорённостям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР назвал количество жителей ЛНР, получивших российское гражданство.
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