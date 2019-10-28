Кемерово, 28 октября, 2019, 13:08 — ИА Регнум. В Кузбассе на территории государственного биологического (ботанического) природного заказника «Арчекасский кряж»при поддержке Сибирской генерирующей компании (СГК) реализуется проект по созданию экологической тропы.

Отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК Начало экотропы «Тайны Арчекаса»

Как сообщает отдел по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, проект реализует центр дополнительного образования детей г. Мариинска. В инициативную группу вошли подростки-волонтёры из отряда «Экопинкод», учёные, общественники. Цель проекта — создание экологической тропы на охраняемой природной территории «Арчекасский кряж». Заказник площадью 1 615 гектар расположен недалеко от южной окраины Мариинска. Здесь сохранилось разнообразные типы биосообществ: разнотравные луга, луговые степи, моховые наскальные сообщества, белолесья — леса, состоящие только из берез, множество занесённых в Красную книгу не только региона, но и России растений, а также исторические памятники — древние курганы бронзового и раннего железного века (III — II тыс. до н. э).

Активисты уже обозначили маршрут экотропы, обустроили её первую остановку — установили ворота, лавочки, тропинку из спилов дерева. В настоящее время идёт оформление договора по обустройству тропы, изготавливаются специальные знаки, аншлаги, информационные баннеры, которые затем будут установлены по всей длине тропы. Экскурсии по экотропе не только помогут туристам, школьникам и всем желающим больше узнать о природных богатствах заказника, но и сохранить их.

Проект по созданию экологической тропы «Тайны Арчекаса» на территории заказника «Арчекасский кряж» стал победителем областного конкурса социальных проектов, проводимого кемеровской региональной общественной организацией «Ресурсный центр поддержки общественных инициатив» при поддержке Сибирской генерирующей компании. Создать охранную зону на этой территории предлагалось ещё в 80-х годах прошлого века, но сделать это получилось только в январе 2019 года, причём средства на экологическую экспертизу собрали сами жители города.