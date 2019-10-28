Москва, 28 октября, 2019, 13:00 — ИА Регнум. После кратковременной просадки 28 октября на старте сессии, рубль вернулся к росту. Пара доллар/рубль остается под отметкой 64 руб., тестируя локальную поддержку в районе 63,70 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

ИА REGNUM Рубль и доллар

«Российская валюта черпает поддержку из пиковых налоговых выплат, высоких цен на нефть, спроса на российские долговые бумаги и локального отступления доллара на рынке Форекс.

В начале новой торговой недели инвесторы проявляют интерес к риску благодаря сообщениям о подвижках в торговых переговорах США и Китая. Игроки с осторожностью относятся к подобным сигналам, отдавая себе отчет в том, что до полноценной сделки двум странам еще далеко, ведь им только предстоит разрешить самые острые разногласия. Однако любые признаки прогресса в позитивном русле оказывают умеренную поддержку высокодоходникам, включая рубль.

В перспективе этой недели особое внимание участники рынка уделят заседанию ФРС. Регулятор с большой долей вероятности снизит ставку на четверть процента, но это не означает, что доллар упадет.

Во-первых, такой сценарий уже практически полностью учтен в ценах. Во-вторых, Центробанк может просигнализировать о паузе в смягчении политики, сославшись на спад напряженности вокруг Брекзита и торговых переговоров с Китаем.

Таким образом, потенциальное снижение ставки Федрезерва вряд ли заметно укрепит рубль. До конца недели доллар может обосноваться над уровнем 64 руб., если Brent не сможет продолжить рост и перейдет к коррекции», — полагает эксперт.

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