Пекин, 28 октября, 2019, 13:04 — ИА Регнум. В Китае начались продажи рестайлингового седана BMW 1-Series, выпущенного совместным предприятием Brilliance-BMW. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

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Рестайлинговое авто может похвастаться штатным М-обвесом во всех версиях кроме начальной. Кроме того, задний и передний бамперы седана выполнены в спортивной стилистике, а в салоне машины появилось новое рулевое колесо и цифровая панель приборов. Построена новинка на платформе UKL.

Двигатель автомобиля имеет поперечное расположение.

В линейке моторов будут агрегаты на 1,5 л максимальной мощностью 140 л. с. и 192 л. с. Моторы агрегатируются с 7-скоростной «робот». Стоит отметить, что модель с двигателем мощностью 231 л. с. выпускать перестали.

Новинка во всех комплектациях имеет современную светодиодную (LED) оптику, боковые воздушные подушки безопасности и датчики дождя. В салоне автомобиля установлен мультимедийный комплекс с дисплеем на 8,8 дюйма.

Напомним, в сентябре 2019 года в мире было реализовано 248 684 автомобиля компании BMW, что на 4,6% больше по сравнению с сентябрём прошлого года.

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