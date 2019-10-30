Льготы семьям с детьми в РФ установлены, однако пользуются ими далеко не все. Так, опрос, проведённый Общественной палатой РФ, показал, что более 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами. Почему, удивится читатель. Всё просто — о них не знают. Например, есть указ президента «О мерах социальной поддержки многодетных семей», в рамках которого для многодетных семей в 2019 году предусмотрено, например, безвозмездное предоставление земли в собственность, налоговые преференции, возможность выбирать время предоставления очередного отпуска, исходя из личных потребностей. А кто знает о льготах на авиабилеты? Вряд ли кто-то пользуется такой преференцией как еженедельный дополнительный выходной день для многодетных родителей, возможность получения которого предусматривает закон о поддержке многодетных семей. Кроме того, есть ряд региональных льгот. Подробнее о льготах для многодетных — в трансляции ИА REGNUM.

Tsitsurskaya Детская площадка

12:46 28.10.2019 72% родителей, у которых несколько детей, не знают, что их детям положены подарки к праздникам. Подробнее: В России свыше 35% семей с детьми не пользуются льготами — опрос

12:49 28.10.2019 Законопроект об информировании граждан о положенных льготах Госдума может рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании в ноябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). Читайте также: Госдума может до конца года принять закон об информировании о льготах

12:51 28.10.2019 В Госдуме считают, что чиновники намеренно скрывают от граждан положенные льготы и видят в этом коррупционные саботаж. Читайте также: Журавлёв: чиновники специально скрывают положенные гражданам льготы

12:55 28.10.2019 В Татарии с 2020 года стартуют три новые меры поддержки для многодетных и малоимущих семей. Об этом было озвучено в ежегодном послании главы Татарии Рустама Минниханова Госсовету РТ, что оглашено в конце сентября 2019 года. С 2020 года правительство республики вводит новое ежемесячное пособие для семей с пятью и более детьми. Семей, где от пяти детей, в республике более 1 тысячи, но получать пособие будут только те, чей доход ниже прожиточного минимума (их около 630). Размер пособия будет около 4,6 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, вводится электронный сертификат на лекарства на общую сумму 10 тыс. рублей в год на детей до трёх лет для малоимущих семей. Также от оплаты за детский сад освободят многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Напомним, в Татарии уже более 35 тыс. семей, где три и более ребёнка. Читайте также: «Юбилейное» послание Минниханова на старте выборов: о чём речь?

12:57 28.10.2019 В Татарии в 2019 году многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума полагается 50% компенсация за детский сад. С 2020 году её увеличат до 100%.

13:03 28.10.2019 В Татарии к началу сентября 2019 года льготами по налогам на имущество физлиц и земельному налогу воспользовались свыше 40 тыс. членов многодетных семей. Общая сумма льгот по ним превысила 25 млн рублей. На каждого ребёнка предоставляется вычет на 5 кв. м квартиры или комнаты, на 7 кв. м жилого дома при уплате налога на имущество и уменьшается налоговая база на 600 кв. м с земельного участка (при уплате земельного налога).

13:04 28.10.2019 В Бурятии действуют правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. На поддержку имеют право мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Они могут получить не более 450 тыс. рублей, которые направляются на погашение задолженности по основному долгу, либо на погашение процентов. Читайте подробнее: Многодетным семьям в Бурятии помогут с оплатой ипотеки

13:04 28.10.2019 Население РФ не очень хорошо осведомлено о положенных ему льготах, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, эксперт в области семейной политики Алла Тындик. «Действительно, население не очень хорошо осведомлено о мерах социальной поддержки, — сказала Тындик. — Возможно, причина в том, что для информирования граждан выбираются не всегда понятные населению каналы распространения информации. Она, например, может быть представлена в органах социальной защиты, где бывают далеко не все люди. В малых городах и селах люди могут просто не доезжать до тех же органов социальной защиты или МФЦ. Даже о таких крупных федеральных мерах, как материнский капитал, знают далеко не все, что подтвердили наши опросы, проведённые несколько лет назад. Нужно увеличивать количество распространяемой информации, использовать все доступные средства распространения».

13:13 28.10.2019 На октябрь 2019 года в Татарии, среди прочего, многодетные семьи, где трое и более детей до 18 лет могут рассчитывать: — на субсидию в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и установленных нормативов потребления услуг; — субсидию на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до шести лет (С 1 января 2018 года субсидия — 125 рублей); — ежемесячную субсидию на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет (около 300 рублей в месяц); Семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, также полагается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет), безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей. Суммы субсидий периодически индексируются.

13:14 28.10.2019 Местная власть вправе дать многодетной семье льготный кредит, дотацию или беспроцентную ссуду на строительство дома и покупку стройматериалов.

13:14 28.10.2019 В Оренбургской области с июля 2019 года вступил в силу закон, согласно которому многодетным семьям предоставлено право выбора единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка. На 22 октября выдано 91 свидетельство на получение единовременной выплаты и принято 27 заявлений на их перечисление. Основным условием для получения выплаты является нуждаемость семьи в обеспечении жильем и бесплатном получении в собственность земельного участка. Семья должна состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма. Выплату можно использовать либо на приобретение жилого помещения в Оренбуржье, либо на уплату первоначального взноса, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты. Для решения вопроса назначения единовременной денежной выплаты родителям, воспитывающим трех и более детей, необходимо обращаться в филиалы ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства. Читайте также: В Оренбуржье многодетные семьи начали получать вместо земли выплаты

13:15 28.10.2019 Многодетным положено свободное посещение музея, выставки или парка аттракционов не чаще 1 раза в месяц. Кто пользуется?

13:21 28.10.2019 В Татарии с 1 января 2018 года женщинам, живущим в сельской местности и родившим третьего ребёнка до достижения 29 лет, выплачивают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Обратиться за ней можно в течение шести месяцев после рождения ребёнка.