Льготы для многодетных семей: практики применения в регионах — трансляция
72% родителей, у которых несколько детей, не знают, что их детям положены подарки к праздникам.
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Законопроект об информировании граждан о положенных льготах Госдума может рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании в ноябре. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).
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В Госдуме считают, что чиновники намеренно скрывают от граждан положенные льготы и видят в этом коррупционные саботаж.
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В Татарии с 2020 года стартуют три новые меры поддержки для многодетных и малоимущих семей. Об этом было озвучено в ежегодном послании главы Татарии Рустама Минниханова Госсовету РТ, что оглашено в конце сентября 2019 года.
С 2020 года правительство республики вводит новое ежемесячное пособие для семей с пятью и более детьми. Семей, где от пяти детей, в республике более 1 тысячи, но получать пособие будут только те, чей доход ниже прожиточного минимума (их около 630). Размер пособия будет около 4,6 тыс. рублей в месяц.
Помимо этого, вводится электронный сертификат на лекарства на общую сумму 10 тыс. рублей в год на детей до трёх лет для малоимущих семей. Также от оплаты за детский сад освободят многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.
Напомним, в Татарии уже более 35 тыс. семей, где три и более ребёнка.
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В Татарии в 2019 году многодетным семьям с доходами ниже прожиточного минимума полагается 50% компенсация за детский сад. С 2020 году её увеличат до 100%.
В Татарии к началу сентября 2019 года льготами по налогам на имущество физлиц и земельному налогу воспользовались свыше 40 тыс. членов многодетных семей. Общая сумма льгот по ним превысила 25 млн рублей.
На каждого ребёнка предоставляется вычет на 5 кв. м квартиры или комнаты, на 7 кв. м жилого дома при уплате налога на имущество и уменьшается налоговая база на 600 кв. м с земельного участка (при уплате земельного налога).
В Бурятии действуют правила денежных выплат на погашение ипотеки многодетным семьям. На поддержку имеют право мать или отец, у которых есть ипотека и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети. Они могут получить не более 450 тыс. рублей, которые направляются на погашение задолженности по основному долгу, либо на погашение процентов.
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Население РФ не очень хорошо осведомлено о положенных ему льготах, считает заведующая лабораторией исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, эксперт в области семейной политики Алла Тындик.
«Действительно, население не очень хорошо осведомлено о мерах социальной поддержки, — сказала Тындик. — Возможно, причина в том, что для информирования граждан выбираются не всегда понятные населению каналы распространения информации. Она, например, может быть представлена в органах социальной защиты, где бывают далеко не все люди. В малых городах и селах люди могут просто не доезжать до тех же органов социальной защиты или МФЦ. Даже о таких крупных федеральных мерах, как материнский капитал, знают далеко не все, что подтвердили наши опросы, проведённые несколько лет назад. Нужно увеличивать количество распространяемой информации, использовать все доступные средства распространения».
На октябрь 2019 года в Татарии, среди прочего, многодетные семьи, где трое и более детей до 18 лет могут рассчитывать:
— на субсидию в размере 30% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и установленных нормативов потребления услуг;
— субсидию на приобретение лекарственных средств для ребенка в возрасте до шести лет (С 1 января 2018 года субсидия — 125 рублей);
— ежемесячную субсидию на проезд учащимся общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образования до окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 18 лет (около 300 рублей в месяц);
Семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, также полагается ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 16 лет (на обучающегося в общеобразовательной организации — до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет), безвозмездное обеспечение детей первых трех лет жизни специальными молочными продуктами питания и смесями по рецептам врачей.
Суммы субсидий периодически индексируются.
Местная власть вправе дать многодетной семье льготный кредит, дотацию или беспроцентную ссуду на строительство дома и покупку стройматериалов.
В Оренбургской области с июля 2019 года вступил в силу закон, согласно которому многодетным семьям предоставлено право выбора единовременной денежной выплаты в размере 200 тысяч рублей взамен бесплатного земельного участка. На 22 октября выдано 91 свидетельство на получение единовременной выплаты и принято 27 заявлений на их перечисление.
Основным условием для получения выплаты является нуждаемость семьи в обеспечении жильем и бесплатном получении в собственность земельного участка. Семья должна состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
Выплату можно использовать либо на приобретение жилого помещения в Оренбуржье, либо на уплату первоначального взноса, а также погашение основного долга и уплату процентов по кредитам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты.
Для решения вопроса назначения единовременной денежной выплаты родителям, воспитывающим трех и более детей, необходимо обращаться в филиалы ГКУ «Центр социальной поддержки населения» по месту жительства.
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Многодетным положено свободное посещение музея, выставки или парка аттракционов не чаще 1 раза в месяц. Кто пользуется?
В Татарии с 1 января 2018 года женщинам, живущим в сельской местности и родившим третьего ребёнка до достижения 29 лет, выплачивают единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Обратиться за ней можно в течение шести месяцев после рождения ребёнка.
Многодетным семьям Ленинградской области будут положены сертификаты о земельном капитале, с помощью которых можно будет приобрести участок под ИЖС, садоводство или подсобное хозяйство в любом районе региона, а не только там, где проживает многодетная семья. Все такие участки должны быть обеспечены транспортной инфраструктурой.
Подробности в материале: В Ленобласти внесен законопроект о земельном капитале для многодетных
Информация о том, что многодетные жители России могут рассчитывать на субсидии при выплате ипотеки, широко доступна в Москве и в других крупных городах. Об этом рассказал эксперт отдела консультации по недвижимости ООО «Эрнст энд Янг» Илья Сухарников.
Об этом: Многодетные москвичи активно пользуются субсидиями при выплате ипотеки
Пострадавшие от летнего наводнения многодетные семьи в Приангарье, в которых под опекой находятся пять и более детей-сирот, получат по миллиону рублей. Соответствующее дополнение внесут в указ губернатора «О предоставлении единовременной денежной выплаты семьям, воспитывающим пять и более детей, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате наводнения на территории Иркутской области», который был подписан 30 августа. Предварительно установолено, что всего в подтопленных районах области проживает семь таких семей.
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В Госдуме видят множество вариантов, как донести информацию о льготах гражданам России.
«Вариантов, не требующих затрат, предостаточно: доносить информацию до льготников можно обязать как органы соцзащиты, так и администрации родильных домов или сотрудников МФЦ», — отметил депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев.
Читайте подробнее: В Госдуме отметили опыт Алтайского края в информировании о льготной ипотеке
Треть российских семей, имеющих по закону право на определенные льготы, не пользуются ими не потому, что эти льготы в какой-то мере их не устраивают, а из-за того, что просто не слышали о подобных льготах вообще, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
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Очень многие жители РФ не знают, какие льготы им полагаются, так как у них нет возможности оценивать и отслеживать соответствующие изменения в законодательстве, считает юрист, член комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Артем Кирьянов.
Подробности в материале: Многодетных граждан РФ призвали не забывать о налоговых льготах
В Чувашии осуществляется адресная поддержка семей с детьми в виде предоставления государственных пособий, субсидии на оплату ЖКУ, социальных услуг. Действует дополнительная мера социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты (в размере величины прожиточного минимума ребенка) предоставляется семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. В дополнение к федеральному материнскому капиталу действует республиканский маткапитал. Семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить материальную помощь. За счёт республиканского бюджета улучшаются жилищные условия многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.
Ежегодно в семьях Чувашии рождается более 3 тыс. третьих и последующих детей. Всего в республике проживает более 12,6 тыс. многодетных семей — по сравнению с 2012 годом их число увеличилось на 52%.
В Ростовской области осуществляется адресная поддержка семей с детьми в виде предоставления государственных пособий, компенсаций расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячных денежных выплат. В дополнение к федеральному материнскому капиталу с 2012 года на Дону действует региональный маткапитал. Размер регионального материнского капитала в Ростовской области в 2018 году составил 117 тыс. 754 рублей.
Кроме того, многодетным бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Однако в крупных городах Ростовской области земельные участки многодетным семьям больше не выдают в связи с тем, что резерв земель в настоящее время исчерпан. Вместо земельных участков, которые зачастую не имеют коммуникаций, донские власти планируют выдавать сертификаты. Их можно потратить на покупку жилья или его строительство.
В связи с рождением одновременно трех и более детей донским семьям из областного бюджета выплачивается единовременная денежная выплата в размере 66 тыс. 484 рублей на каждого ребёнка.
В Санкт-Петербурге в 2019 году социальные выплаты за счет средств городского бюджета для приобретения или строительства жилья (сертификаты) выданы 563 многодетным семьям на общую сумму 2 млрд рублей. Средний размер социальной выплаты составил порядка 3,5 млн рублей.
Еще 304 многодетным семьям городом предоставлены квартиры, 355 многодетным семьям оказано содействие в улучшении жилищных условий в рамках целевых жилищных программ Санкт-Петербурга.
В Петербурге сегодня насчитывается более 44 тыс. многодетных семей, в них растет более 140 тысяч детей. На жилищном учете состоит 4922 многодетные семьи. За 2011−2018 годы жилищные условия улучшили 7423 многодетные семьи Петербурга.
В Тверской области только в этом году приняли сразу несколько законодательных актов, предусматривающих различную поддержку многодетным семьям. Так, такие семьи, проживающие на территории региона, освобождены от платы за вывоз мусора. С 1 октября при рождении ребёнка в регионе начали вручать подарочные наборы на 10 тысяч рублей. С 2020 года семьям, воспитывающим пять и более детей, обещают возвращать 50% с покупки автомобиля (при стоимости до миллиона рублей), а также освободят от уплаты транспортного налога на одну легковую машину мощностью до 250 лошадиных сил. Многодетные матери также смогут получать компенсацию из бюджета за лечение и протезирование зубов. Также с 2020 года будет введена выплата пяти тысяч рублей на покупку школьной формы для первоклассников из многодетных семей.
В Воронежской области по итогам 2018 года была зарегистрирована 17 тыс. 91 семья, имеющая статус многодетной. В Воронежской области к таким семьям причисляют те, где воспитываются трое и более детей до 18 лет. Областным законодательством таким семьям предполагается предоставление компенсации платы за коммунальные услуги (30%), льготы при создании КФХ, компенсация на покупку школьной формы — правда, раз в два года, затраты на питание детей в школах или колледжах. В регионе действует и региональный материнский капитал. В Воронеже для многодетных семей действует право бесплатной парковки.
Добавим, что уже с декабря 2019 года в регионе введут новые меры поддержки для семей с детьми: например, при рождении второго ребенка будут выплачивать 200 тыс. рублей. При рождении третьего выплата составит 150 тыс. рублей.
На официальном сайте администрации Великого Новгорода опубликован список всех льгот, которыми могут воспользоваться многодетные семьи.
Из федерального бюджета доступны две меры социальной поддержки: материнский капитал, а также компенсации части родительской платы за детский сад. Из регионального бюджета — 13 различных мер социальной поддержки, в том числе пособие при рождении третьего и последующего детей и ежемесячные денежные выплаты, региональный капитал «Семья», компенсации за жилищно-коммунальные услуги, первоочередной приём в детский сад, школу или оздоровительные учреждения. Среди региональных мер соцподдержки новгородских семей также есть 50-процентная льгота по транспортному налогу — на один семейный автомобиль.
Ещё шесть мер социальной поддержки новгородских многодетных семей финансируются из бюджета Великого Новгорода. Среди них — миллион рублей при рождении тройни, полное освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество, социальная выплата на улучшение жилищных условий.
В Псковской области на социальную поддержку могут претендовать многодетные семьи — семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, со среднедушевым доходом семьи ниже прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области.
Меры соцподдержки указаны на официальном сайте регионального комитета по социальной защите, но найти перечень не так-то просто: корреспондент ИА REGNUM обнаружил его в разделе «Справочники».
Для многодетных семей в Псковской области предусмотрены:
Добавим, что в Псковской области для семей, в которых третий (или последующий) ребёнок родился после 1 января 2018 года, предусмотрена ежемесячная денежная выплата (в размере прожиточного минимума для детей за второй квартал предшествующего году обращения). В 2019 году это 10 635 рублей. Получить такую выплату можно в течение года.
Многодетная семья в Якутии собирала еду в мусорных баках. Общественность привлекла к проблеме женщины, воспитывающей троих детей, внимание властей. Мэр Якутска пообещала помочь семье.
Читайте подробнее: В Якутии многодетная семья собирала еду в мусорных баках
Заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин считает крайне серьезной проблему слабой информированности граждан о полагающихся им выплатах.
«Это серьезная проблема — незнание о своих правах и возможностях. Но сами люди, конечно, тут ни при чём. Налицо обычное разгильдяйство исполнителей. Ну, или сбои в системе государственного управления — что, может быть, ещё хуже. Государство, как заявляют первые лица, пытается справиться с бедностью (а многодетные семьи, конечно, как правило небогаты), подвергается критике со всех сторон за невысокий уровень жизни — при этом люди не получают положенного по вине представителей того же государства, чиновников!».
Подробности в материале: «Лукавство получается»: почему семьи с детьми недополучают льготы
В Курганской области многодетные семьи могут рассчитывать в основе своей на федеральные льготы. Однако есть региональный материнский капитал — субсидия из областного бюджета на погашение части ипотечного кредита при рождении ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего чада, а также ряд льгот для малообеспеченных многодетных семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию департамента социальной защиты Зауралья.
Региональный маткапитал получают семьи, возраст каждого из супругов в которых не более 35 лет, оформившие заём через Курганскую ипотечно-жилищную корпорацию. Он составляет чуть более 352 тыс. рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей составляет 10 тыс. 289 рублей.
Малообеспеченные многодетные семьи могут рассчитывать на субсидию для улучшения жилищных условий — приобретения или строительства жилья, в том числе индивидуального — при рождении (усыновлении) одновременно трёх и более детей. Она рассчитывается на одного ребёнка 15 кв.м., исходя из рыночной стоимости жилья.
Опять же малообеспеченные многодетные семьи Курганской области имеющие 10 и более детей могут получить единовременную денежную выплату в 460 тыс. рублей на приобретение автотранспорта либо строительство индивидуального дома. Кроме того, выдаётся государственная социальная помощь малоимущим семьям, воспитывающим пять и более несовершеннолетних детей, на развитие личного подсобного хозяйства — 3 тыс. 800 рублей.
На питание многодетные малоимущие семьи получают 3 тыс. рублей, если имеют 8 детей, 3,5 тыс. рублей — на 9 детей, и сумма увеличивается на 500 рублей с ростом количества детей в семье.
Единовременное пособие получают женщины, награжденные знаком отличия Курганской области «Материнская слава»: I степень — 100 тыс. рублей, II степень — 50 тыс. рублей, III степень — 25 тыс. рублей. Также положено единовременное денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей одному из родителей (усыновителей), награждённых орденом «Родительская слава».
Читайте подробнее: В Курганской области многодетной семье выгодно быть малообеспеченной
В Тюменской области предусмотрены следующие льготы для многодетных семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий 5 тыс. рублей:
Для многодетных семей, чей среднедушевой доход не превышает 20 тыс. рублей, положена ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, рожденного после 31 декабря 2012 года до достижения ребёнком трёхлетнего возраста. Размер выплаты — величина прожиточного минимума на ребёнка по Тюменской области.
Кроме того, многодетные семьи Тюменской области имеют право на частичную оплату питания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; постановку на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях; бесплатную юридическую помощь.
Как выяснилось, подавляющее большинство семей с детьми не знают о льготах, которые полагаются многодетным. Такие результаты показал опрос, который провела Общественная палата России. Оказалось, что более 35% семей с детьми в России не пользуются положенными им по закону льготами. Причина проста — они не знают о мерах социальной поддержки, полагающихся по закону.
Подробности в материале: Пора переосмыслить роль многодетного материнства
В Югре многодетные семьи и семьи с детьми инвалидами с 1 января 2020 года освобождаются от уплаты транспортного налога на автомобили с двигателями мощностью до 250 лошадиных сил.
В Югре с 1 января 2020 года будут увеличены выплаты на проезд в общественном транспорте для детей из многодетных семей.
Ранее ежемесячное пособие составляло 300 рублей на каждого ребёнка. Теперь оно будет зависеть от возраста и образования. Для дошкольников установлена выплата в 592 рубля, а для школьников и студентов-очников в возрасте от 18 до 24 лет, не вступивших в брак — 1300 рублей.
Законопроект о возможности использовать средства материнского капитала на приобретение отечественных автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.
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Законопроект о возможности приобретения автомобиля за счет материнского капитала основан на практике пяти регионов.
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Многодетные семьи в Белгородской области могут рассчитывать на семь денежных выплат и семь видов льгот и натуральной помощи. С рождением третьего ребёнка власти единовременно выплачивают и региональный материнский (семейный) капитал, в 2019 году он составил 55 388 рублей.
Об этом: От питания до земельного участка — льготы белгородским многодетным семьям
Большинство семей с детьми не знают о положенных им льготах из-за того, что деньги, выделяемые из бюджета на поддержку СМИ, идут на пиар чиновников и органов власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).
Читайте подробнее: Депутат Мосгордумы: пиар чиновников мешает узнать населению о льготах
В Югре и на Ямале депутаты законодательных органов добиваются возможности использования регионального материнского капитала многодетными семьями для приобретения автотранспорта.
Отметим, что сумма регионального материнского капитала на Ямале составит с 2020 года 500 тыс. рублей, в Югре — более 480 тыс. рублей. Данная мера поддержки предоставляется при рождении третьего и последующих детей в семье.
Подробности в материале: В Югре и на Ямале региональные маткапиталы предлагают тратить на автомобиль
На сегодняшний день в институт развития в жилищной сфере «Дом.рф» от кредиторов поступило более восьми тысяч обращений, связанных со списанием многодетным семьям 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту.
Об этом: Ипотечной льготой в РФ решили воспользоваться тысячи многодетных семей
С 2013 по 2019 год число многодетных семей в Петербурге выросло в 2,6 раза. Так, в 2013 году в Петербурге было 17 тыс. 418 таких семей, в 2019 году насчитывается уже 44 тыс. 500 семей. «Это хорошая социальная политика нашего города», — считает губернатор Александр Беглов.
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На Ямале для несовершеннолетних из многодетных семей действует максимальная стоимость билета на самолёт — 2,5 тысячи рублей два раза в год, то есть туда и обратно из места проведения отпуска по 28 маршрутам. По программе льготных авиабилетов в 2019 году в отпуск смогли слетать почти 10 тысяч юных жителей автономного округа.
Об этом: На Ямале студенты из многодетных семей получат скидку на авиаперелёты
В Ямало-Ненецком автономном округе с 2019 года многодетным семьям вместо бесплатного земельного участка может быть предоставлена социальная выплата. Учитывая, что в условиях Крайнего Севера сложно заниматься как строительством индивидуального жилья, а также подсобным хозяйством, для многодетных ямальцев, не состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилье, определён фиксированный размер выплат — 465 тысяч рублей.
Данную социальную выплату можно потратить на покупку жилья в капитальном исполнении на территории Ямала и оплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, либо направить на погашение долговых обязательств по ипотеке и процентов по ней.