Киев, 28 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. «Служба безопасности Украины (СБУ) допустила ошибку, не предоставив президенту Владимиру Зеленскому информацию о добровольцах, с которыми верховный главнокомандующий пообщался накануне». Об этом 28 октября написал на своей странице в Фейсбук политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Золотом

«Я просмотрел почти все полное видео встречи Зеленского с ветеранами в Золотом. Нормальный разговор… Зеленский говорит на адекватном для массы языке. Она именно так и говорит. И хамства никакого нет. Это нормальный разговор. Ненормально, что СБУ не дали наводки с кем говорит, потому что это дало бы инструментарий поворачивать беседу в нужном русле. Вторая ошибка, что не выложили это сразу, чем дали возможность запускать хайп. Удивительно, как команда Зеленского идет от одного коммуникационного провала к другому, имея такой опыт в коммуникациях», — считает Романенко.

По его словам, глава МВД Украины Арсен Аваков «не дает Зеленскому пойти в поисках формулы Штайнмайера дальше красных флажков».

«Однако, он породил ультиматум Белецкого о том, что введут тысячи ветеранов в Золотое. Тут одними роликами не отделаться. Потому что это явная схема», — добавил Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Зеленский посетил Золотое (Луганщина), где встретился с местными жителями и добровольцами, которые протестуют против разведения войск. Беседа президента с радикалами (до 20 человек) закончилась на повышенных тонах. Глава государства потребовал убрать оружие, которое добровольцы прятали в одном из жилых домов частого сектора. После этого радикалы сдали оружие, но продолжили оставаться в Золотом якобы для защиты местного населения. При этом в населенном пункте остаются усиленные наряды полиции и Нацполиции.