«Зеленский говорит на адекватном для массы языке» — эксперт
Киев, 28 октября, 2019, 12:37 — ИА Регнум. «Служба безопасности Украины (СБУ) допустила ошибку, не предоставив президенту Владимиру Зеленскому информацию о добровольцах, с которыми верховный главнокомандующий пообщался накануне». Об этом 28 октября написал на своей странице в Фейсбук политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.
По его словам, глава МВД Украины Арсен Аваков «не дает Зеленскому пойти в поисках формулы Штайнмайера дальше красных флажков».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Зеленский посетил Золотое (Луганщина), где встретился с местными жителями и добровольцами, которые протестуют против разведения войск. Беседа президента с радикалами (до 20 человек) закончилась на повышенных тонах. Глава государства потребовал убрать оружие, которое добровольцы прятали в одном из жилых домов частого сектора. После этого радикалы сдали оружие, но продолжили оставаться в Золотом якобы для защиты местного населения. При этом в населенном пункте остаются усиленные наряды полиции и Нацполиции.