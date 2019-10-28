Чебоксары, 28 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии спасатели предупреждают о жёлтом уровне опасности из-за сильных порывов ветра, рекомендуя соблюдать правила безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском МЧС.

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28 октября по Чувашии ожидаются порывы ветра до 23−25 м/с. Спасатели напоминают, что неблагоприятные погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в транспорта, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, обрывом линий электропередачи.

МЧС Чувашии напоминает основные правила безопасности, рекомендуя обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не пережидать непогоду у одиноко стоящих деревьев и опор линий электропередачи, парковаться вдали от деревьев и по возможности отключать от электросети бытовую технику и электроприборы.

По данным ФГБУ «Верхне-Волжского УГМС», 28 октября местами по Нижегородской, Кировской областям, Чувашии, Удмуртии и Марий Эл ожидается очень сильный западный, северо-западный ветер порывами до 20−25 м/с.