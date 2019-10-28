Москва, 28 октября, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Работа телецентра «Останкино» находится под контролем российских властей, перебоев в вещании допущено не будет. В этом заверил заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российское телевидение

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Как пояснил источник РИА Новости, видеообращение было распространено внутри компании для понимания ситуации сотрудниками. В настоящее время телецентр предпринимает попытки решить проблемы с задолженностью «Первого канала» в досудебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор ФГУП «Телевизионный технический центр Останкино» Михаил Шубин в видеообращении заявил о возможных сбоя в вещании федеральных каналов. Он пояснил, что причиной стало сокращение штата телецентра из-за долгов «Первого канала» и его подрядчиков.