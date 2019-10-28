Нанкин, Китай, 28 октября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу на востоке Китая было зарегистрировало 6015 жителей старше ста лет по данным на конец 2018 года, сообщает агентство Синьхуа.

Долгожитель

В городе Наньтуне насчитывается 1321 столетний пожилой житель. Это больше, чем где-либо в других городах провинции или 22% от общего числа жителей региона, чей возраст перешагнул через столь внушительную отметку.

Согласно статистике, количество людей старше 60 лет и старше в регионе составило 18,05 млн человек или 23,04% от общего числа населения региона. Численность населения старше 65 лет составила 12,56 млн человек или 16,03% от общей численности населения провинции.

Отметим, что Китай переживает рост средней ожидаемой продолжительности жизни населения за последние семь десятилетий, которая выросла с 35 лет в 1949 году до 77 в 2018 году, если верить данным Национального бюро статистики КНР.