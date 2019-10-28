Москва, 28 октября, 2019, 12:54 — ИА Регнум. В ближайшие три года доходы Москвы будут расти в реальном выражении, поскольку этот показатель будет существенно превышать уровень инфляции. Об этом 28 октября заявила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-Сити

По словам чиновницы, темп роста доходов составит 8%, что в более чем два раза выше инфляции, которая заложена на уровне 3,7%. При этом большинство доходов формируется за счёт несырьевого экспорта.

«Сейчас доля предприятий нефтегазового сектора около 6%, доля еще в 2011 году показатель был в три раза выше. Нет бюджето-образующих отраслей и бюджето-образующих предприятий. Бюджет Москвы — диверсифицированный», — сказала Зяббарова.